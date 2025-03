Trierer Mutterhaus eröffnet neue Praxis für HNO-Heilkunde am Klinikum Bitburg

Erfolgreicher Projektabschluss in Kooperation: Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Mutterhaus eröffnet neue Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg.

TRIER/BITBURG. Am 05. April letzten Jahres unterzeichneten die Marienhaus-Gruppe (MHG) und das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH (Klinikum Mutterhaus) eine Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Erarbeitung und Umsetzung eines weitreichenden Kooperationskonzepts, mit dem beide Träger gemeinsam eine langfristig tragfähige und bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung in der Region sicherstellen wollen.

Diese gemeinsame Zielsetzung hat bereits zu einer Zusammenarbeit im Bereich der Geburtshilfe geführt, etwa in Form ergänzender Beratungen durch den Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin des Klinikum Mutterhaus im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg. Außerdem wurde das Angebot an ambulanten Operationen im Gesundheits-Campus Hermeskeil durch zwei Fachärzte des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Mutterhaus erweitert, die vor Ort ambulante gynäkologische Eingriffe durchführen.

Medizinisches Versorgungszentrum in Bitburg geht in Betrieb

Aktuell jüngstes Kooperationsprojekt ist die Schaffung eines neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), das am 17. März 2025 im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg seinen Betrieb aufnehmen wird.

Jetzt drei HNO-Zentren in der Region

Das MVZ am Klinikum Mutterhaus erweitert sein HNO-Angebot somit um einen dritten Standort und ist künftig neben Trier und Wittlich auch in Bitburg vertreten. Das HNO-MVZ Bitburg wird durch drei Fachärzte des Klinikums Mutterhaus betreut, die werktags zwischen 8.00 und 16.00 Uhr Patienten und Patientinnen empfangen.

Markus Hommes, Geschäftsführer des MVZ am Klinikum Mutterhaus: „Unsere Fachärzte bieten Therapien für ein breites Spektrum an Behandlungsfeldern in den Bereichen HNO sowie Kopf- und Halschirurgie. Wir freuen uns sehr über diesen in Kooperation mit der Marienhaus-Gruppe geschaffenen weiteren Baustein zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Region, insbesondere im ländlichen Raum.“ „Dank der Kooperation und der guten Zusammenarbeit mit dem Klinikum Mutterhaus wird auch der Standort Bitburg gestärkt. Wir freuen uns, dass Patienten mit HNO-Erkrankungen jetzt wohnortnah in unserem Klinikum behandelt werden können“, so Anke Klauck, die Geschäftsführerin der Marienhaus Kliniken GmbH.

Die Terminvergabe startet ab dem 17. März. Terminanfragen können über Telefon 06561 66840-0 oder per Online-Formular über die MVZ Homepage erfolgen, auf der auch weitergehende Informationen zum Leistungsangebot des neuen HNO-MVZ Bitburg zu finden sind: https://www.mutterhaus-mvz.de/hno-bitburg.