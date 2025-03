«Adios, lieber Herbert Mertin» – Trauerfeier für Minister

KOBLENZ. Bei der staatlichen Trauerfeier für den überraschend gestorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin haben ihn Wegbegleiter als leidenschaftlichen Demokraten und verlässlichen Freund geehrt.

«Wir alle sind zutiefst betroffen vom Tod ihres Mannes, ihres Sohnes, ihres Vaters», sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zum Beginn seiner Rede in Richtung der Familie. «Wir sind zutiefst betroffen vom Tod eines ganz besonderen Menschen und leidenschaftlichen Demokraten.»

An der Feier in der Basilika Sankt Kastor am Deutschen Eck in Koblenz nahmen rund 300 Menschen aus Politik, Justiz und dem persönlichen Umfeld Mertins teil. Darunter waren der designierte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann und der chilenische Generalkonsul Cristóbal Bernardo Ortiz Salamovich. Für den Tag der Trauerfeier wurde Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden angeordnet.

«Er war ein Mann mit einem klaren Kompass»

Der FDP-Politiker war bei einer Veranstaltung für ehrenamtliche Richter am 21. Februar in Koblenz kollabiert. Er wurde 66 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne. Mertin war 1958 im chilenischen Temuco geboren worden, lebte seit vielen Jahren in Koblenz. Bei der Trauerfeier wurden drei Lieder mit spanischem Text gespielt, darunter «Unicornio Azul» (Blaues Einhorn) und «Gracias a la vida» (Danke an das Leben).

«Unser Land trauert um Herbert Mertin», sagte Landtagspräsident Hendrik Hering. «Völlig unerwartet und viel zu früh wurde er von uns genommen.» Als überzeugtem Demokrat habe es Mertin nie an Fairness und Anstand gemangelt.

Die Geradlinigkeit Mertins sei eindrucksvoll gewesen, sagte Schweitzer. «Er war ein Mann mit einem klaren Kompass.» Er habe die Demokratie verteidigt, «mit einer Durchsetzungskraft, die man nicht unterschätzen sollte». «Ich war stolz darauf, dass er Teil meines Kabinetts war», sagte Schweitzer. Er fehle nun als Kollege und als Freund.

«Ich werde ihn vermissen»

«Er hat auf Augenhöhe mit den Menschen gesprochen», sagte FDP-Fraktionschef Philipp Fernis. «Er war humorvoll, aber eben auch immer geradlinig und ehrlich. Auch dann, wenn gerade diese Ehrlichkeit ein wenig unbequem war.» Sein Humor sei ein elementarer Teil seines Wesens gewesen. «Er hat seine Aufgaben ernst genommen und konnte dennoch immer über sich selbst lachen.»

«Wir werden ihn vermissen, ich werde ihn vermissen», sagte Schweitzer. Man werde ihm in Rheinland-Pfalz ein Andenken bewahren. «Adios, lieber Herbert Mertin.»