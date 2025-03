Viertelfinal-Fluch besiegt: Eintracht Trier siegt klar beim FC Karbach

TRIER. Eintracht-Trier hat am heutigen Abend den langjährigen Viertelfinal-Fluch im Bitburger-Rheinland-Pokal besiegt und mit einem nie wirklich gefährdeten 4:0-Auswärtserfolg gegen den FC Karbach das Halbfinale erreicht. Für den SVE trafen Mirko Schuster (2x), Matteo Biondic sowie Linus Wimmer.

Dass die Klasen-Elf die Aufgabe beim klassentieferen Oberligisten seriös angehen wollte, zeigte die Aufstellung: kaum Rotation, viel Erfahrung – die Marschrichtung, sie war von Anfang an klar. Dass es dennoch zunächst ein Geduldsspiel wurde, hatte auch viel mit Schiedsrichter Henning Reif zu tun, der schon früh in der Begegnung zwei brenzlige Situationen im Karbacher Strafraum zuungunsten der Eintracht entschied und die (wohl) fälligen Elfmeterpfiffe vermissen ließ. In der 32. Minute schließlich, bei strittiger Szene Nummer drei, dann doch das Einschreiten des Unparteiischen: Kömesögürlu legt Linus Wimmer, Mirko Schuster verwandelt zum 0:1 – der Pausenstand.

2. Halbzeit Eintracht klar dominierend

Nach dem Halbzeit-Tee findet der FC Karbach, der zuvor zumindest einzelne Offensiv-Aktionen hatte, offensiv de facto nicht mehr wirklich statt. Als erneut Schuster in der 52. Minute per Kopf nach Dorow-Freistoß das 0:2 markiert, war dies schon mehr als eine Vorentscheidung. So gelingt es den Moselanern auch noch, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben: der gerade erst eingewechselte Matteo Biondic krönt seine Rückkehr nach Verletzung mit dem 0:3 (72.), Linus Wimmer sorgt per Foulelfmeter für den Schlusspunkt (88.).

Im Halbfinale wartet nun mit dem FV 07 Engers der nächste Oberligist.

FC Karbach: Bast – Kunz, Kömesögütlu, Mohr, Puttkammer – Abdiovski, Denguezli (ab 71. Otto), Leidig, Saftig, Zahnen – Wilschrey.

Eintracht-Trier: Brüning – Heinz (ab 76. Buballa), Herber, Thayaparan – Dorow (ab 71. Biondic), Garnier (ab 71. Yavuz), König (ab 64. Held), Schuster, Spang, Wimmer – Marceta (ab 71. Sausen).

Tore: 0:1 Schuster (32./FE), 0:2 Schuster (52.), 0:3 Biondic (72.), 0:4 Wimmer (88./FE).

Schiedsrichter: Henning Reif

Zuschauer: 504