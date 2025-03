Smarte Mülltonnen: Stadt Trier hält Preise geheim – aber für 100.000 Euro gibt’s ein Spezialfahrzeug dazu!

TRIER. Die Stadt Trier rühmt sich für ihre neuen „smarten Mülltonnen“. In der offiziellen Pressemitteilung aus dem Dezember feierte man die Innovation, die Sauberkeit und das intelligente Müllmanagement. Doch auf eine entscheidende Frage gibt es bis heute keine klare Antwort: Was kostet der Spaß? Statt Transparenz gibt es Verweise auf einen juristischen Paragraphen. Doch was dann ans Licht kommt, ist noch viel bemerkenswerter: Ein nagelneues 100.000-Euro-Fahrzeug musste zusätzlich angeschafft werden. Erwähnung in der Meldung fand die Anschaffung jedoch nicht.

Mülltonnen für die City – aber was kosten sie?

Trier bekommt im Laufe des Jahres insgesamt 60 neue „smarte“ Mülltonnen. Eine große Investition für die Stadt. Auf lokalo-Nachfrage bei der Stadt Trier, wie teuer diese neuen Tonnen eigentlich sind, ist die Antwort jedoch mehr als dürftig:

„Es handelt sich um eine Vertragsangelegenheit, die die wirtschaftlichen Interessen der Firma betrifft.“

So begründet die Stadt Trier ihre Verweigerung, Zahlen zu nennen, und beruft sich dabei auf § 30 Abs. 2 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Klingt wichtig, bedeutet aber im Klartext: Die Verwaltung kann sich darauf berufen, Geschäftsgeheimnisse zu schützen – auch wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht.

Doch aus anderen Städten und durch Leasing-Angebote lassen sich die Kosten grob abschätzen:

➡️ Eine smarte Mülltonne mit 240 Litern Fassungsvermögen kostet voraussichtlich zwischen 4.000 und 6.000 Euro pro Stück.

➡️ Bei 60 Tonnen könnte die Stadt also zwischen 240.000 und 360.000 Euro investiert haben.

Die Stadt gibt immerhin an, dass 90 Prozent der Kosten durch Fördergelder gedeckt wurden. Doch das sind immer noch Steuergelder – wenn auch von anderer Stelle.

100.000 Euro für ein neues Spezialfahrzeug – aber niemand spricht darüber?

Noch überraschender als das „Tonnengeheimnis“ ist ebenfalls der Umgang mit einer weiteren, hochpreisigen Anschaffung im Zuge der „smarten Mülltonnen“:

Ein 100.000-Euro-Fahrzeug musste extra gekauft werden, weil die smarten Tonnen zu schwer sind, um sie von Hand zu leeren.

In der ursprünglichen Ankündigung der Stadtverwaltung wurde diese nicht gerade unwichtige Information verschwiegen. Erst auf Nachfrage, kam die „Investition“ ans Licht.

„Ja, die Stadt hat ein neues Fahrzeug angeschafft, da sich die Tonnen aufgrund ihres hohen Gewichts, wenn sie voll sind, nur unter erschwerten Bedingungen von Hand leeren lassen.“

Und das wirft Fragen auf:

Warum wurde das in der ursprünglichen Meldung mit keiner Silbe erwähnt?

Hat die Stadt sich vielleicht erst nachträglich eingestanden, dass die smarten Tonnen ohne Spezialfahrzeug gar nicht praktikabel sind?

Wieso musste erst nachgefragt werden, bevor diese Kosten zugegeben wurden?

Der zuständige Dezernent, Dr. Thilo Becker, argumentiert nun, dass diese Lösung langfristig wirtschaftlicher sei – da durch die größere Aufnahmekapazität weniger Leerungen nötig seien. Eine schöne Rechnung – die aber nicht erklärt, warum man es zuerst verschwiegen hat.

Nicht nur teuer – auch nicht barrierefrei

Während die Stadt sich für ihre neue smarte Müllentsorgung feiert, gibt es einen weiteren gravierenden Punkt, der völlig unter den Tisch fällt: Inklusion.

Die neuen Mülltonnen sind nicht barrierefrei nutzbar. Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen haben bereits massive Beschwerden geäußert – denn um den Müll einzuwerfen, muss ein Fußpedal betätigt werden. Wer das nicht kann, hat Pech gehabt.

Dass bei einer so teuren Anschaffung kein Gedanke an eine behindertengerechte Lösung verschwendet wurde, ist mehr als fragwürdig. Ausführlich berichtet der Trierische Volksfreund über das Thema.

Fazit: Smarte Tonnen, fragwürdige Kommunikation

Die neuen Mülltonnen mögen technisch fortschrittlich sein – aber die Art und Weise, wie dies kommuniziert wurde, ist alles andere als modern.

Die genauen Kosten der Mülltonnen werden trotz öffentlicher Gelder verschwiegen.

Die werden trotz öffentlicher Gelder verschwiegen. Ein 100.000-Euro-Spezialfahrzeug taucht erst auf Nachfrage auf – in der offiziellen Mitteilung war davon nichts zu lesen.

Ein taucht erst auf Nachfrage auf – in der offiziellen Mitteilung war davon nichts zu lesen. Barrierefreiheit? Fehlanzeige.

Es bleibt der Eindruck, dass die Stadt besser beraten gewesen wäre, nicht nur in „smarte“ Mülltonnen, sondern auch in eine smarte und transparente Kommunikation mit ihren Bürgern zu investieren. Denn während die Stadt sich für ihr Projekt feiert, bleiben viele Fragen unbeantwortet – und der fade Beigeschmack, dass hier etwas unter den Deckel gekehrt wurde.

(SZ)