LINZ AM RHEIN. Bei einem Autounfall bei Linz am Rhein sind drei Menschen verletzt worden. Ihr Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit.

Der 19 Jahre alte Fahrer habe in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf den Grünstreifen geraten. Der Wagen habe daraufhin einen Graben durchfahren.

Sowohl der Fahrer wie auch seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 21 Jahren wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Landesstraße 254 wurde für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (Quelle: dpa)