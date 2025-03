EDENKOBEN. Ein aggressives Wildschwein hat in den Pfälzer Weinbergen drei Menschen verletzt. Das Tier griff am Montagnachmittag zunächst einen 77-Jährigen auf einem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt an und verletzte ihn leicht am Bein, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf verletzte es einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls leicht an den Beinen. Die Verletzten kamen nach den Vorfällen im Landkreis Südliche Weinstraße zur Behandlung in Krankenhäuser. Um weitere Angriffe zu verhindern, erschossen Polizeibeamte das Wildschwein noch vor Eintreffen eines verständigten Jagdpächters, hieß es. (Quelle: dpa)