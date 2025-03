ANHAUSEN. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastkraftwagen nahe Anhausen im Kreis Neuwied ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 40-Jährige war am Montagabend auf der Landesstraße 258 unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge stark beschädigt. Die L258 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen zufolge habe der verstorbene Autofahrer kurz vor dem Unfall ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug überholt, hieß es. (Quelle: dpa)