LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 2.3.2025 wurde ein Fahrer in Niederkorn gemeldet, der vermutlich alkoholisiert sei. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Abend des 2.3.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Kautenbach und Consthum, bei dem ersten Informationen nach der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum stieß. Die Fahrzeuginsassen wurden nach Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am gleichen Abend wurde ein Fahrzeug in der Avenue des Hauts-Fourneaux in Esch/Alzette gemeldet, das inmitten der Fahrbahn stehen würde und den Verkehr behindere. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte das Fahrzeug antreffen, das inzwischen auf einem Seitenstreifen stationierte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)