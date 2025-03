ÜBERHERRN. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-französischen Grenze wurden durch die Bundespolizei am Vormittag des 1. März in Überherrn Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden bei einem 37-jährigen Fahrer eines schwarzen BMW mit französischer Zulassung mehrere Waffen sowie verbotene und verfassungsfeindliche Gegenstände sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten unter anderem einen ausziehbaren Schlagstock, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie eine Motoradkutte mit verbotener nationalsozialistischer Symbolik. Zudem wurden Rechtsrock-CDs und USB-Sticks mit entsprechender Musik sowie ein SS-Sticker mit verbotener Losung sichergestellt.

Gegen den Mann wurden aufgrund des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz und das Verwenden und Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 37-jährige Deutsche auf freien Fuß gesetzt. Die abschließenden Ermittlungen obliegen der Landespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken setzt ihre Maßnahmen zur Verhinderung grenzüberschreitender Kriminalität konsequent fort. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)