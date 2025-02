LUXEMBURG. Im Rahmen einer großangelegten Verkehrskontrolle am späten Nachmittag des 26.2.2025 in Differdingen wurden insgesamt 40 Fahrer aufgrund der Benutzung des Mobiltelefons am Steuer gebührenpflichtig verwarnt (250 Euro und vier Punkte).

Des Weiteren wurden zwei Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie keine gültige technische Kontrolle vorweisen konnten (145 Euro und zwei Punkte), ein Fahrer wurde aufgrund von Mängel an den Fahrzeugreifen verwarnt (145 Euro und zwei Punkte) und in einem Fall erhielt ein Fahrer eine gebührenpflichtige Verwarnung wegen Unregelmäßigkeiten bei den Bordpapieren (Défaut de faire inscrire dans le délai d’un mois la nouvelle adresse sur le certificat d’immatriculation dans le cadre d’un changement de résidence ou de siège social – 24 Euro).

Verkehrskontrolle in Luxemburg-Stadt

Eine weitere Verkehrskontrolle fand in der Nacht zum 27.2.2025 zwischen 1.30 und 2.45 Uhr auf dem Pont Bucheler in Luxemburg-Stadt statt. In drei Fällen wurde Protokoll erstellt, da die Fahrer ohne gültigen Führerschein fuhren und in drei Fällen wurden gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt wegen Unregelmäßigkeiten bei den Bordpapieren.

Bei einem weiteren Fahrer konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)