Tochter in Rhein geworfen? Mordprozess gegen Eltern – Vater soll gewalttätig gewesen sein

Eine 15-jährige Jugendliche aus Afghanistan wird tot am Rhein gefunden. Schnell geraten ihre Eltern in Verdacht. Der Vater soll sein Kind in den Fluss geworfen haben. Jetzt stehen sie vor Gericht.