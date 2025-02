KONZ/TRIER. Am 18. und 25. Februar besuchte die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums Konz die Universität Trier, um an einem spannenden Workshop zur Entscheidungshilfe und Interessensfindung (WEIS) teilzunehmen. Die Workshops wurden vom School’s Over Team unter der Leitung von Dr. Berger und Frau Chung geleitet und hatten das Ziel, die Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler sowie deren zukünftige Tätigkeiten und Wünsche zu erkunden.

Insgesamt war der Workshop an der Uni Trier eine wertvolle Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler, die ihnen nicht nur bei der Entscheidungsfindung helfen wird, sondern auch wichtige Impulse für ihre persönliche und berufliche Zukunft gab. Die Schülerinnen und Schüler bedanken sich ganz herzlich bei dem School’s Over Team, Dr. Berger und Frau Chung für die inspirierenden Einheiten und die Möglichkeit, die Universität näher kennenzulernen. (Quelle: Beatrix Burckhardt / Gymnasium Konz)