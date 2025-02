The Gentlemen Staffel 2 auf Netflix: Release, Cast & Handlung – alle wichtigen Infos

The Gentlemen war einer der großen Überraschungserfolge auf Netflix und kehrt nun mit einer zweiten Staffel zurück. Die Serie basiert lose auf dem gleichnamigen Film von Guy Ritchie aus dem Jahr 2020, erzählt jedoch eine eigene Geschichte rund um den rasanten Aufstieg in einem lukrativen Cannabis-Imperium. Nach dem Ende der ersten Staffel fiebern Fans dem nächsten Kapitel entgegen. In diesem Artikel erfährst du alles zum geplanten Release-Datum, den Hauptdarstellern und was dich in The Gentlemen Staffel 2 erwartet.

Inhalt

1. Release: Wann erscheint The Gentlemen Staffel 2?

Die Dreharbeiten zu The Gentlemen Staffel 2 sollen nach aktuellen Berichten im Frühjahr 2025 starten. Dadurch wird der Release vermutlich erst im Jahr 2026 stattfinden. Regisseur und Serienmacher Guy Ritchie ist derzeit in mehrere Projekte eingespannt, was den verzögerten Produktionsbeginn erklärt.

Netflix selbst hat die Fortsetzung bereits offiziell bestätigt. Ein besonderes PR-Event mit einer Plakatwand in London, auf der sich das Motto „roll on season 2“ enthüllte, sorgte für Aufsehen. So steht fest: Staffel 2 kommt – nur eben nicht ganz so schnell, wie viele Fans erhofft hatten.

2. Cast: Wer kehrt zurück?

Ein Großteil des Hauptcasts aus Staffel 1 ist erneut an Bord. Besonders Theo James, Kaya Scodelario und Daniel Ings haben ihre Rückkehr bestätigt:

Theo James als Eddie Horniman

als Eddie Horniman Kaya Scodelario als Susie Glass

als Susie Glass Daniel Ings als Freddy Horniman

als Freddy Horniman Ray Winstone als Bobby Glass

als Bobby Glass Joely Richardson als Lady Sabrina

als Lady Sabrina Vinnie Jones als Geoff Seacombe

als Geoff Seacombe Giancarlo Esposito als Uncle Stan

als Uncle Stan Chanel Cresswell als Tammy Horniman

als Tammy Horniman Michael Vu als Jimmy Chang

als Jimmy Chang Jasmine Blackborow als Charly

als Charly Harry Goodwins als Jack

als Jack Pearce Quigley als Gospel John

Weitere Besetzungs-News werden voraussichtlich kurz vor Drehstart bekannt gegeben. Laut Produzent Marc Helwig habe es bereits erste Gespräche zum neuen Kapitel gegeben. Guy Ritchie betonte in Interviews, dass er sich freue, die “Welt von The Gentlemen weiter auszubauen” und neue Figuren einzubringen.

3. Handlung: Worum geht es in Staffel 2?

Die erste Staffel zeigte, wie Eddie Horniman (Theo James) von einem verarmten Aristokraten zum Drogenkönig in einem weitläufigen Cannabis-Geschäft aufsteigt. Unterstützt wird er von Susie Glass (Kaya Scodelario) und ihrem Vater Bobby (Ray Winstone). Statt sich von der zwielichtigen Familie loszusagen, entschied sich Eddie im Finale aktiv für das große Geschäft – eine Entscheidung, die weitreichende Folgen haben wird.

Was ist für Staffel 2 zu erwarten?

Weitläufiges Imperium: Eddie und Susie führen nun offiziell eine riesige Cannabis-Operation. Der Machtzuwachs dürfte neue Feinde anlocken.

Eddie und Susie führen nun offiziell eine riesige Cannabis-Operation. Der Machtzuwachs dürfte neue Feinde anlocken. Intrigen und Misstrauen: Laut Theo James sind Eddie und Susie zwar ein Team, doch sie kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. Ihr Misstrauen bleibt bestehen.

Laut Theo James sind Eddie und Susie zwar ein Team, doch sie kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. Ihr Misstrauen bleibt bestehen. Bobby Glass & Uncle Stan: Im Gefängnis bahnte sich ein mögliches Bündnis an. Oder wird Stan zum Spielball von Bobby?

Im Gefängnis bahnte sich ein mögliches Bündnis an. Oder wird Stan zum Spielball von Bobby? Familienkonflikte: Eddies Verwandte, darunter Freddy Horniman (Daniel Ings), könnten in Staffel 2 noch tiefer ins kriminelle Netz gezogen werden.

In einem Interview sagte Theo James: “Eddie und Susie haben gerade den Deal mit dem Teufel geschlossen und begeben sich auf eine teuflische Reise.” Fans dürfen sich auf mehr britischen Gangster-Charme, schwarzen Humor und intensive Machtspiele freuen.

4. Fazit: Lohnt sich das Warten?

Auch wenn wir auf The Gentlemen Staffel 2 bis voraussichtlich 2026 warten müssen, deutet alles darauf hin, dass sich das Warten lohnt. Staffel 1 überzeugte mit cleveren Dialogen, einer spannenden Machtausweitung und dem für Guy Ritchie typischen Mix aus Action und Ironie. Da die ursprüngliche Welt nur an der Oberfläche angekratzt wurde, bietet sie noch genug Stoff für weitere Intrigen, Charakterentwicklungen und knallharte Gangster-Showdowns.

Bis dahin lässt sich die erste Staffel weiterhin auf Netflix genießen – und wer Lust auf mehr “Ritchie-Style” hat, kann zudem den The Gentlemen-Kinofilm (2020) oder andere Gangster-Komödien des Regisseurs nachholen.

The Gentlemen Staffel 1 ist jetzt auf Netflix verfügbar. Die zweite Staffel startet voraussichtlich 2026.

Hinweis: Alle genannten Informationen zur Fortsetzung basieren auf aktuellen Berichten und Aussagen der Beteiligten. Änderungen oder Terminverschiebungen sind jederzeit möglich.

Weitere Artikel und Tipps

Viel Spaß beim Schauen und Vorfreuen auf The Gentlemen Staffel 2!