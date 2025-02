Saarland: Unbekannter fackelt Auto ab – schnelles Eingreifen der Feuerwehr

NEUNKIRCHEN. Am Samstag, den 15.2.2025, wurde die Polizei gegen 0.50 Uhr

über einen brennenden PKW in der Innenstadt von Neunkirchen informiert. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte in der Steinwaldstraße konnte letztlich

festgestellt werden, dass das Fahrzeug, ein dunkler BMW, durch einen bislang

unbekannten Täter in Brand gesteckt worden war.

Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende PKW schnell gelöscht werden. Eine Gefährdung angrenzender Anwesen bestand nicht.

Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (Telefon: 06821/2030). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)