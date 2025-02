TETINGEN. In der Nacht vom gestrigen Samstag auf den heutigen Sonntag traf die Police Grand-Ducale gegen 3.30 Uhr in Luxemburg-Stadt einen Mann an, der angab, seine Ehefrau kurz zuvor getötet zu haben.

Umgehend begaben sich Polizeibeamte zur Wohnung des Paares in Tetingen, wo sie die 48-jährige Frau leblos auffanden. Der 61-jährige mutmaßliche Täter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)