Schlangenlinien und Frontalkollision: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten sowie Unfälle unter Alkoholeinfluss an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Gegen 20.30 Uhr wurde der Polizei am gestrigen Freitagabend gemeldet, dass ein Auto in Sandweiler mit einem an der Seite stationierten PKW kollidiert war. Der Fahrer, welcher leicht verletzt wurde, stand unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde entzogen und der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 21.00 Uhr wurde dann ein Verkehrsunfall in Bertrange gemeldet, bei welchem ein Fahrzeug, welches sich aufgrund eines Überholmanövers gerade auf der Gegenspur befand, mit einem dort entgegenkommenden Auto frontal kollidierte. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer, welcher das Überholmanöver getätigt, hatte unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der andere Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen am Arm. Beide wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 3.00 wurden Polizeibeamte bei einer Streifenfahrt in Petingen auf ein Auto aufmerksam welches sich in Schlangenlinien fortbewegte und auf einmal inmitten der Fahrbahn stehen blieb. Bei der Kontrolle des Fahrers fiel der Alkoholtest positiv aus.

In Bettemburg und in Hollerich konnten im Laufe der Nacht ebenfalls Autos gestoppt werden, welche aufgrund der Fahrweise aufgefallen waren. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv.

In allen Fällen wurde Protokoll erstellt und der Führerschein wurde entzogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)