Aufatmen im Saarland: Vermisster 41-Jähriger meldet sich bei Polizei

BEXBACH. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei am heutigen Samstagmorgen den 41-jährigen Sven K. aus Bexbach als vermisst.

Dieser habe am gestrigen Freitagnachmittag seine Wohnanschrift in Bexbach mit seinem PKW in unbekannte Richtung verlassen. Es wurde befürchtet, dass sich er sich aufgrund seiner psychischen Verfassung in einer hilflosen Lage befinde oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte.

Jetzt gibt die Polizei Homburg Entwarnung: Der 41-jährige ist zwischenzeitlich auf die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam geworden und persönlich bei der Polizei erschienen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)