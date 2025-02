++ Region: Temperaturen um Gefrierpunkt – Sonntag Schnee möglich ++

Teilweise ist es glatt. Am Sonntag kann es auch Schnee geben.

OFFENBACH. Teils frostiges, aber niederschlagsfreies Wetter gibt es am Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Höchsttemperatur liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen ein und vier Grad, in höheren Lagen um minus ein Grad.

Es ist wechselnd bis stark bewölkt. Mit Regen oder Schnee rechnen die Meteorologen nicht. Am Sonntag ist zunächst zeitweise etwas Schnee nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf kann es örtlich auch heitere Abschnitte geben. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei ein bis vier, im Bergland um null Grad. (Quelle: dpa)