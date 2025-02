In Fahrtrichtung Saarbrücken – Lkw brennt auf Autobahn komplett aus!

RAMSTEIN. Dramatische Szenen am Dienstagmorgen auf der A6 in Fahrtrichtung SaarbrĂŒcken! Ein Lkw-Auflieger geriet zwischen den Anschlussstellen Einsiedlerhof und Ramstein-Miesenbach plötzlich in Brand. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, um die Flammen zu bekĂ€mpfen.

Technischer Defekt als Brandursache

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt fĂŒr den Brand verantwortlich. Der betroffene Lastwagen musste auf dem Seitenstreifen anhalten, wĂ€hrend die Flammen sich rasant ausbreiteten.

EinsatzkrĂ€fte sperren Fahrspur – Verkehrsbehinderungen

Um den Brand zu löschen, wurde die rechte Fahrspur vorĂŒbergehend gesperrt. Pendler mussten sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten konnte der Verkehr wieder fließen.

GlĂŒck im UnglĂŒck: Keine Verletzten

GlĂŒcklicherweise gab es keine Verletzten bei dem Vorfall. Die Polizei ermittelt nun die genauen UmstĂ€nde des Defekts.