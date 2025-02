Vulkaneifel: Einbruch in Apotheke – Täter flüchten – keine Anhalter mitnehmen

STADTKYLL. Am Morgen des 10.2.2025, um 3.19 Uhr, wurde die Polizei über einen aktuellen Einbruch in eine Apotheke in der Hüllstraße in Stadtkyll informiert. Die umgehend entsendeten Kräfte konnten zwei fußläufig flüchtende Täter feststellen.

Aktuell wird noch in der Ortslage Stadtkyll mit starken Kräften gefahndet. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden (Telefon: 06551/942-0). Es wird außerdem darum gebeten im Bereich um Stadtkyll keine Anhalter mitzunehmen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)