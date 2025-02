Ehrliche Finderin: Frau bringt Portemonnaie mit 1.200 Euro zur Polizei

MAINZ. Eine Geldbörse mit rund 1.200 Euro Bargeld hat eine Frau in der Mainzer Altstadt gefunden. Die 38-Jährige brachte das Portemonnaie am Freitagabend zur Polizei.

Ein 35-Jähriger auf der Suche nach seiner Geldbörse habe sich kurz darauf bei der Polizeiinspektion gemeldet, teilte die Polizei mit. Bei dem Bargeld habe es sich um die Einnahmen seines Messestandes gehandelt. Über die ehrliche Finderin war der Mann demnach hocherfreut. Den üblichen Finderlohn nach dem bürgerlichen Gesetzbuch – in diesem Fall 46 Euro – hielt er den Angaben nach für zu niedrig. Deshalb habe er der Frau, die zurück auf die Wache gerufen worden war, 200 Euro in die Hand gedrückt, hieß es in der Mitteilung. (Quelle: dpa)