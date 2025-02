„Da geht ein Traum in Erfüllung“: Schweitzer trifft Papst Franziskus

MAINZ/ROM. Mit einer Privataudienz bei Papst Franziskus in Rom erfüllt sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer an diesem Samstag (8.00 Uhr) einen langgehegten Wunsch. «Da geht ein Traum in Erfüllung», hatte der SPD-Politiker in Mainz gesagt. Er sei sicher, dass er die Begegnung mit dem Papst nie vergessen werde.

Der 51 Jahre alte Pfälzer Schweitzer werde zunächst unter vier Augen mit dem Papst in dessen Privatbibliothek im Apostolischen Palast zusammentreffen, hieß es. Anschließend haben weitere Mitglieder der Delegation die Möglichkeit zur Begegnung mit dem Heiligen Vater. Auch Schweitzers Frau Barbara ist dabei.

Schweitzer bringt Sachspende aus Boppard mit

Der Ministerpräsident will dem Papst eine Sachspende aus Rheinland-Pfalz für das Almosenwerk des Vatikans in Höhe von 8.000 Euro überreichen. Sie kommt vom Unternehmen Sebamed mit Sitz in Boppard.

Papst Franziskus hatte 1985 als Student Jorge Mario Bergoglio für zwei Monate am Goethe-Institut in der Stadt am Rhein die deutsche Sprache studiert. Papst ist er seit 2013.

Schweitzer geht auch durch die Heilige Pforte

Als kleines persönliches Geschenk aus Rheinland-Pfalz bringt Schweitzer eine Erinnerungsmedaille mit, die im vergangenen Jahr zur Tausendjahrfeier der Königskrönung Konrads II. in Mainz geprägt worden war.

Auf dem Programm steht auch ein Besuch der Grabstätte von Papst Benedikt XVI. Schweitzer will auch zusammen mit seiner Frau Barbara die Heilige Pforte durchschreiten, die im Heiligen Jahr 2025 geöffnet ist. (Quelle: dpa)