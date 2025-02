Signal für Klima-Neutralität: Grüner Wasserstoff am Standort Bitburg

BITBURG. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat am 6. Februar 2025 den ersten KIPKI-Förderbescheid über 2,6 Millionen Euro an die Stadtwerke Trier für das Projekt „Grüner Wasserstoff am Standort Bitburg“ überreicht. Damit setzt das Land ein starkes Signal für die Förderung klimaneutraler Wasserstofftechnologien.

Dieses Leuchtturmprojekt der SWT soll als Vorreiter weit über den Standort Bitburg strahlen. Das Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff ermöglicht die Speicherung saisonaler Überschüsse aus erneuerbaren Energien und festigt durch die Verarbeitung zu Biomethan auch die Versorgungssicherheit der Region und gewährt bezahlbare Energiepreise. Das sechs Millionen teure Projekt soll bis Mitte 2027 fertig sein und ist eine Chance für weitere Wertschöpfung vor Ort. (Quelle: Stadt Bitburg)