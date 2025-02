PRONSFELD. Am Freitag dem 7.2.2025 im Zeitraum von ca. 18.00 bis 20.00 Uhr wurde in Pronsfeld im Alten Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es ist zu vermuten, dass der oder die Täter, über weitere Grundstücke zum Tatobjekt gelangt sind.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)