RLP: Nach Arzttermin getürmt – Gefangenenbefreiung kurz vor Weihnachten

MAINZ. Das rheinland-pfälzische Justizministerium hat eine Gefangenenbefreiung eines Häftlings der Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt (Pfalz) bestätigt. Zur Tat sei es kurz vor Weihnachten 2024 nach einer medizinischen Behandlung in einer Klinik in Ludwigshafen gekommen, teilte ein Sprecher in Mainz mit.

Der Mann sei wegen Betäubungsmitteldelikten inhaftiert gewesen. Weitere Einzelheiten teilte er «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht mit. Über die Befreiung hatte die «Rhein-Zeitung» berichtet.

Im Dezember 2023 war ein Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim (Baden-Württemberg) ebenfalls nach einem Arztbesuch in Ludwigshafen von einem Komplizen befreit worden. Der Geflüchtete und der Helfer wurden etwas mehr als zwei Wochen später in einem Hotel in Weinheim festgenommen (lokalo.de berichtete).

Bereits im Oktober 2023 war ein Häftling der JVA Bruchsal (Baden-Württemberg) bei einem Ausgang in Germersheim (Pfalz) trotz Bewachung und elektronischer Fußfessel geflohen. Zielfahnder nahmen den verurteilten Mörder nach neun Monaten in der südosteuropäischen Republik Moldau fest (lokalo.de berichtete). (Quelle: dpa)