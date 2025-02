Große Aufregung an Grundschule Gerolstein: Polizei-Einsatz wegen Messer-Verdacht!

GEROLSTEIN. Große Aufregung gab es am gestrigen Mittwochvormittag, 5. Februar, an einer Grundschule in Gerolstein: Eine verdächtige Person wurde gemeldet, die sich auf dem Schulgelände aufhalten und möglicherweise ein Messer bei sich tragen sollte. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Polizei kann Verdächtigen nicht antreffen

Wie die Polizei auf lokalo.de Nachfrage mitteilt, reagierte diese umgehend nach Eingang des Notrufs, rückte mit mehreren Einsatzkräften an und durchsuchte das Gelände.

Die verdächtige Person konnte allerdings nicht angetroffen werden, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber lokalo.de berichtet. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass es sich um einen innerfamiliären Konflikt handelt.

Keine Bestätigung für Messer oder Bedrohungslage

Der zunächst geäußerte Verdacht, die Person sei bewaffnet, bestätigte sich demnach nicht. Ebenso stellte die Polizei noch einmal klar, dass zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung für die Schule, die Lehrkräfte oder die Schüler bestand. Dennoch wurde die zuständige Verwaltungsbehörde über den Vorfall informiert.

Die Polizei betont, dass sich der Verdacht einer akuten Bedrohungslage nicht erhärtet hat.