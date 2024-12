Dachstuhlbrand im Saarland: Jugendliche vor Ort gesehen – War es Brandstiftung?

BEXBACH. Am Freitag 6.12.2024, gegen 23.45 Uhr, wurde über Notruf durch Anwohner der Brand eines Dachstuhls eines Wohnhauses in der Maxstraße in Bexbach gemeldet. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der Stadt Bexbach und Homburg stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Ein Übergreifen auf das angebaute Nachbarhaus wurde dadurch verhindert. Nach ersten Ermittlungen war das Wohnhaus seit Juli 2024 nicht bewohnt, der Strom sei abgeschaltet gewesen. Durch Anwohner sei jedoch beobachtet worden, dass sich hin und wieder dubiose Gestalten dort aufgehalten hätten. Auch heute habe die Tür des Wohnhauses wieder offen gestanden und kurze Zeit vor Brandentdeckung seien mehrere Jugendliche durch die die Straße gelaufen.

Die Brandursachenermittlungen sind bislang noch nicht abgeschlossen, es wird derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Im Einsatz befanden sich die Löschbezirke der Freiwilligen Feuerwehr Bexbach, sowie die Drehleiter der Feuerwehr Homburg mit insgesamt 43 Wehrleuten. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter Tel.: 06841-1060 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)