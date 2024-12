++ Luxemburg: 12-jähriger Naisénio wird vermisst ++

DOMMELDANGE. Der 12-jährige Naisénio Ismael B. P. wird seit dem 6.12.2024 vermisst. Er wurde zuletzt gegen 18.00 Uhr in Dommeldange gesehen.

Der Vermisste ist zwischen 1.60 Meter und 1.70 Meter groß und sportlich. Er trug zuletzt eine helle Jacke, ein schwarzes Hemd, eine helle Hose und einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift BOSS.

Jegliche Hinweise zum Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)