A1: Betrunken in Schutzplanke gedonnert – PKW-Fahrer ins Krankenhaus

RIEGELSBERG. Am Samstag, den 7.12.2024, befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit einem Opel Mokka mit NK-Kreiskennung gegen 3.20 Uhr die A1 aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung Trier. Ca. 500 Meter vor dem Rastplatz Neuhaus kam der Fahrzeugführer aufgrund alkoholischer Beeinflussung und Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte dann mit der vorderen rechten Fahrzeugecke mit der Schutzplanke. Auf der Überholspur in entgegensetzter Fahrtrichtung kam der Opel in Unfallendstellung. Der Fahrzeugführer wurde durch das Unfallgeschehen verletzt, stand unter Schock und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Die genauen Verletzungen und der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt. Der Opel Mokka war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt. Bei dem Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 1,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)