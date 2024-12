Eifelkreis: Langfinger brechen in Tankstelle ein und klauen Zigaretten

OLZHEIM. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, verschafften sich in der vergangen Nacht, 06.12.24, unbekannte Täter um etwa 00.40 Uhr gewaltsam Zugang zur Tankstelle in der Hauptstraße in Olzheim und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnistand u.a. Zigaretten.

Nach der Tat verließen die Täter das Tankstellengelände mit einem weißen Transporter, welcher eine schwarze Plane hatte, zunächst einmal in Richtung Ortsmitte Olzheim. Die weitere Fluchtrichtung ist aktuell nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise sind telefonisch oder via Email an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder [email protected]