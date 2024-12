Klimaschutzpreis im Landkreis Trier-Saarburg verliehen

FELL. Dass Klimaschutz kein Sprint, sondern ein Marathon ist, beweisen seit 1995 über 9.000 eingereichte Projekte beim Westenergie Klimaschutzpreis.

Auch in diesem Jahr haben sich aus dem Landkreis Trier-Saarburg wieder über 40 engagierte Ehrenamtliche aus neun Kommunen beteiligt. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen.

Jedes Jahr werden beim Westenergie Klimaschutzpreis Projekte gesucht, die alle Einwohnenden einer Kommune nutzen können. Die Projektvielfalt reicht beispielsweise vom Anlegen eines Schulgartens, über einen Workshop zum Erstellen von Samenkugeln bis hin zum Bau von Nistkästen durch Upcycling aus Europaletten. Welche Projekte prämiert werden, entscheidet eine Jury bestehend aus Vertretenden der Kommune und Westenergie. Sie sichten im Vorfeld alle eingegangenen Bewerbungen und bewerten diese. Das Allerwichtigste ist: Die eingereichten Projekte müssen allen Menschen einer Kommune zugutekommen.

„Regionaler Umwelt- und Klimaschutz lässt sich am besten gemeinsam stärken. Deshalb vergeben wir jedes Jahr zusammen mit den Kommunen den Westenergie Klimaschutzpreis. Die Projekte zeigen, dass jeder von uns einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann“, sagte Marco Felten, Westenergie-Regionalmanager.

Im Restaurant „Zum Winzerkeller“ in Fell wurden in diesem Jahr 12 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Übergeben wurden die Preise vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz Joachim Weber, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer Stephanie Nickels, dem Beigeordneten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Erwin Berens, dem Beigeordneten der Verbandsgemeinde Trier-Land Roald Andersen sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten und Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem.