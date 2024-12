A643: Nahezu frontal in Betonschutzwand gekracht – mehrstündige Sperrung

MAINZ. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist noch immer eine Ausfahrt der A643 bei Mainz gesperrt. Ein 61-jähriger Mann habe am späten Donnerstagabend in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach in Richtung Bingen auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei in Mainz am Morgen mit.

Er sei daraufhin «nahezu frontal» mit einer Betonschutzwand sowie dem Aufpralldämpfer zwischen Hauptfahrbahn und Abfahrt kollidiert und dann in der Leitplanke der Abfahrt Mainz-Mombach zum Stehen gekommen. Dabei habe der Mann leichte Verletzungen erlitten.

Infolge der Wucht des Aufpralls verteilten sich nach Angaben der Polizei weitläufig Trümmerteile des Wagens und Fragmente der Betonschutzwand über die Fahrbahn; die A643 musste in Fahrtrichtung Bingen zunächst vollständig gesperrt werden. Erst in die Nacht zum Freitag hätten die Einsatzkräfte die Sperrung der Hauptfahrbahn vollständig aufheben können.

Die Abfahrt Mainz-Mombach bleibt am Morgen weiterhin gesperrt. Es sei unklar, wann diese wieder freigegeben werden könne, sagte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Heidesheim. Der Sachschaden liege bei 45.000 Euro. (Quelle: dpa)