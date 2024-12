Drogen und Schwarzarbeit: Großangelegte Kontrolle von Cafés in Luxemburg

DIFFERDINGEN/PETINGEN/RODINGEN/ESCH. Am Samstagabend, den 30.11.2024, führte die Polizei von 22.00 bis 2.00 Uhr eine großangelegte Kontrolle in mehreren Cafés in Differdingen, Petingen, Rodingen und Esch-Alzette durch, bei der vornehmlich die Einhaltung der Bestimmungen des Schankwirtschafts-Gesetzes, Verstöße gegen die Drogengesetzgebung überprüft und mehrere Personen kontrolliert wurden.

Insgesamt waren 40 Polizeibeamte verschiedener Einheiten an den Kontrollen beteiligt. Zwei Lokale mussten aufgrund einer fehlender Schanklizenz bzw. fehlender Niederlassungsgenehmigung geschlossen werden.

Zudem wurden in zwei Fällen Protokoll aufgrund der Abwesenheit eines Geschäftsführers bzw. stellvertretenden Geschäftsführer, in zwei Fällen wegen Schwarzarbeit und in einem Fall wegen Nicht-Einhaltung der Schließungsstunde erstellt.

Ausserdem wurden insgesamt sechs gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, davon fünf im Zusammenhang mit Drogenbesitz und eine aufgrund fehlenden Aushanges der Genehmigungen und Verkaufspreise in einem Lokal. In einem weiteren Fall wurde Protokoll wegen Drogenbesitzes erstellt. Des Weiteren wurde gegen eine weitere Person Fremdennotiz erstellt, da sie gegen das Fremdengesetz verstossen hatte.

Bei den Kontrollen wurden zudem ein Messer und eine Drogenwaage beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)