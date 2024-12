Nachfolge für langjährigen Direktor: Neue Doppelspitze für die Caritas Trier

TRIER. Mehr als drei Jahrzehnte wirkte Dr. Bernd Kettern für die Caritas Trier, viele Jahre als deren Direktor. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand formiert sich die Spitze des Sozialunternehmens neu. Der Vorsitzende des Ortsvereins der Caritas, Markus Leineweber, kündigt ein Duo für die Nachfolge Ketterns an.

Nach 30 Jahren Tätigkeit im Dienste der Caritas Trier – sei es für den Diözesancaritasverband oder über viele Jahre als Direktor des Caritasverband Trier e.V. – tritt Dr. Bernd Kettern mit Ende des Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand. „Im Laufe seiner Dienstjahre hat sich der Caritasverband zu einem großen Sozialunternehmen entwickelt, ohne dass er dabei seine Anwaltschaft für die Menschen, die der vielen Angebote der Caritas bedürfen, verloren hätte“, würdigte Markus Leineweber, ehrenamtlicher Vorsitzender des Trierer Caritasverbands das Wirken von Dr. Kettern. Dieser sei ein „Urgestein“ der Trierer Caritas und hinterlasse eine große Lücke, so Leineweber weiter.

Angesichts der großen Herausforderungen und der zunehmenden Komplexität eines Sozialverbandes der Größenordnung des Trierer Verbandes habe sich dessen Leitung entschieden, die Zukunft der Trierer Caritas mit zwei Direktoren zu gestalten. Den Anfang macht die studierte Diplom-Volkswirtin Annemarie Egner. Nachdem die 56-Jährige in verschiedenen mittelständischen Unternehmen für den Finanzbereich verantwortlich zeichnete, wechselte sie 2017 zum Caritasverband, wo sie seitdem in verschiedenen Funktionen tätig ist; so unter anderem als Abteilungsleiterin Allgemeine Verwaltung und als Geschäftsführerin des Sozialpädiatrischen Zentrums sowie des Zentrums für Erwachsene mit Behinderung. Annemarie Egner kenne den Verband denn auch bereits bestens, betont Leineweber. Zum 1. Januar 2025 wird sie als Caritasdirektorin ihren Dienst antreten.

Zum 1. April 2025 wird der Caritasvorstand durch Christian Nicolay ergänzt. Der gelernte Bankkaufmann und Betriebswirt, der bisher als Bankdirektor im Raum München verantwortlich tätig ist, bringt unter anderem Expertise aus der bankseitigen Beratung von Stiftungen sowie gemeinnützigen Organisationen wie der Caritas und der Kirche mit. Zudem gehören Organisations- und Strategieentwicklung zu den Kompetenzbereichen des 55-Jährigen, berichtet Leineweber. Der ursprünglich aus dem Saarland stammende Nicolay habe sich vor dem Hintergrund seiner privaten und beruflichen Nähe zur katholischen Kirche ganz bewusst entschieden, in die karitative Branche zu wechseln und mit seiner Familie wieder in Heimatnähe zu ziehen.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit beiden Personen ein sich sehr gut ergänzendes Team haben, mit dem wir den Caritasverband Trier auch in Zeiten immer schwieriger werdender Rahmenbedingungen mit Zuversicht in die Zukunft führen und weiterentwickeln können,“ so Dr. Hans Günther Ullrich, Vorsitzender des Caritasrates. Eine angemessene Würdigung des großen Engagements und der großen Verdienste des bisherigen Direktors Dr. Bernd Kettern, werde zu gegebener Zeit im Rahmen seiner offiziellen Verabschiedung erfolgen, kündigten Ullrich und Leineweber an. (Quelle: Caritasverband Trier e. V.)