Wintereinbruch in der Region: Unfälle und querstehende LKW im Schneechaos

TRIER. In der Region Trier und in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz hat ein Wintereinbruch in der zurückliegenden Nacht und am heutigen Donnerstagmorgen zu zahlreichen Unfällen geführt, wie der SWR berichtet.

So kam es auf der A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf am späten Mittwochabend zu einem Unfall mit mehreren LKW auf schneeglatter Fahrbahn, der zu einer mehrstündigen Sperrung führte (lokalo.de berichtete).

Auch auf der B258 kam es zu einem Unfall bei Schneeglätte: Ein 19-Jähriger, der aus Richtung Nürburg kam, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte frontal mit einem anderen Auto. Beide Fahrer wurden verletzt.

Trotz Schneefalls mit z.T. geschlossener Schneedecke kam es in der zurückliegenden Nacht im Raum Trier glücklicherweise überwiegend zu keinen größeren Unfällen. Bei Prüm ereigneten sich vier Unfälle mit Blechschäden. Auf der B51 stellten sich einige LKW quer, einer fuhr sich fest.

Ein schwerer Unfall ereignete sich jedoch auf der B51 in Höhe Fließem/Nattenheim (lokalo.de berichtete). Dort geriet ein Transporter gegen 9.00 Uhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei PKWs. Vier Personen wurden schwer verletzt, die B51 ist derzeit voll gesperrt.

Im Westerwald schleuderte ein 46-Jähriger auf der L306 in einer Rechtskurve in den Graben. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der PKW war lediglich mit Sommerreifen ausgerüstet. Auf auf der B414 stellten sich bei starkem Schneefall mehrere LKW quer. Es wurde zudem empfohlen, die B255 bei Montabaur Richtung Rennerod zu meiden.

In der Südwestpfalz regnete es stark. Es kam zu einem Hangrutsch. Ferner stiegen die Wasserstände von Nahe und Glan stark an. (Quellen: SWR, Polizeidirektion Wittlich)