Luxemburg: 16-jährige Nathalie seit letztem Mittwoch vermisst

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale am Montagnachmittag mitteilt, wurde die 16-jährige Nathalie KLEIN zuletzt am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 10.00 Uhr gesehen und wird seitdem vermisst.

Sie ist etwa 165 cm groß, hat lange, schwarze Haare und braune Augen. Die Vermisste trägt eine Brille und hat möglicherweise eine schwarze Handtasche dabei. Sie spricht Deutsch, Luxemburgisch, Französisch und Portugiesisch.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Telefon unter der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.