++ Aktuell: Vollsperrung auf B51 – Unfall mit vier Schwerverletzten ++

BITBURG/FLIEßEM/NATTENHEIM. Aktuell ist die B51 in Höhe Fließem/Nattenheim aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Gegen 9.00 Uhr geriet dort ein in Richtung Bitburg fahrender Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei PKWs.

Nach bisherigem Stand wurden hierbei vier Personen schwer sowie zwei Personen leicht verletzt. Aufgrund der noch andauernden Unfallaufnahme bleibt die Strecke noch für ca. zwei Stunden voll gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Aktuell befinden sich mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, umliegende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Bitburg sowie die Polizei Bitburg vor Ort im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)