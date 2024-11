Einbruch ohne Beute: Unbekannte Täter werfen Scheibe von Restaurant auf Petrisberg ein

TRIER. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch im Restaurant „4 Jahreszeiten“ in der Behringstraße. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 12:32 Uhr am Mittwochmittag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dabei schlugen sie eine Fensterscheibe ein.

Kurios: Trotz des Einbruchs wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts aus dem Restaurant entwendet. Die Motive der Täter bleiben unklar, ebenso wie die Umstände des Einbruchs. Ob sie gestört wurden oder absichtlich keine Beute machten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei Trier bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Behringstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0651 9779-2290 zu melden.