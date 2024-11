Trotz Wende bei Grundsteuer in RLP: Kritik der Kommunen ebbt nicht ab

An der Grundsteuerreform gab es zuletzt viel Kritik. Die Ampel in Rheinland-Pfalz wollte sie in Reinform umsetzen und erzürnte die Kommunen. Nun folgt auf den letzten Drücker eine Gesetzesnovelle.