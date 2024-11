Polizei Trier lädt zur 1. „Crime Night“ ein!

TRIER. Erstmals veranstaltet die Polizei Rheinland-Pfalz am Freitag, 22. November 2024, unter der Schirmherrschaft von Innenminister Michael Ebling eine landesweite „Crime Night“. Das Polizeipräsidium Trier lädt Interessierte an diesem Tag im Zeitraum von 16 bis 19 Uhr in die Kürenzer Straße 3 ein.

„Unsere Polizei in Rheinland-Pfalz, steht nicht nur für Sicherheit und Ordnung, sondern auch für Zukunft und Innovation. Die Crime Night gibt Ihnen die Gelegenheit direkt mitzuerleben, wie wir die Polizistinnen und Polizisten von Morgen ausbilden. Praxisnah und immer am Puls der Zeit“, so Innenminister Michael Ebling.

Ganz in diesem Sinne haben die Beamtinnen und Beamten der Kriminaldirektion Trier mit Unterstützung weiterer Dienststellen ein innovatives und abwechslungsreiches Programm für Berufsinteressierte zwischen 16 und 37 Jahren auf die Beine gestellt.

Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm, das den Fokus auf das breite Arbeitsfeld der Kriminalpolizei legt, aber auch die Aufgaben der Schutzpolizei darstellt, bietet die Crime Night an verschiedenen Stationen Einblicke in die Vielfalt einzelner Kommissariate, Ermittlungsverfahren und Ermittlungsmethoden.

Folgende Stationen und Szenarien erwarten die Teilnehmenden:

Vermögensdelikte – vom Schockanruf zum Existenzverlust: Eine weinerliche Stimme ruft die Geschädigte an – am anderen Ende der Leitung der vermeintliche Enkel, dann ein Polizist, der eine hohe Kaution für die Abwendung der Verhaftung fordert. Schließlich übergibt die Geschädigte eine hohe Summe an Bargeld an einen unbekannten Täter. Welche Ermittlungsansätze siehst du? Unterstütze das Kommissariat 13 bei der Ermittlung und Festnahme des Täters.

Unsere Spezialisten im Einsatz gegen Wirtschaftskriminalität: Der durch Wirtschaftsstraften angerichtete Schaden beläuft sich auf 3 Milliarden Euro im Jahr und macht fast die Hälfte der Gesamtschadensumme aller Straftaten aus. Anhand eines umfangreiches Betrugsverfahrens zeigen wir dir, mit welchen Maßnahmen wir Wirtschaftsstraftraften bekämpfen und warum für die Bearbeitung kaufmännische Kenntnisse von Vorteil sind.

Vom ersten Hinweis bis zur Festnahme: Hier bekommst du einen Einblick in den Ermittlungsalltag des Rauschgiftkommissariats. Dabei werden die polizeilichen Maßnahmen, wie z.B. Überwachungen, Durchsuchungen bis hin zur Zusammenarbeit mit den Spezialeinheiten, dargestellt.

Bekämpfe mit uns einen Cyberangriff und ermittle den Täter: Eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur wird Opfer eines Cyberangriffs. Verhindere gemeinsam mit uns weiteren Schaden und halte die Täter auf!

🔵Am 22.11. lädt die Polizei Rheinland-Pfalz zur ersten landesweiten „Crime Night“ ein. 👮🚔In Trier könnt ihr von 16 bis 19 Uhr in sechs interaktiven Szenarien echte Polizeiarbeit erleben: Cyberangriffe stoppen, Beweise sichern, Betrugsfälle lösen und mehr. 🔎Entdeckt die… pic.twitter.com/drofZHFyUF — Polizei Trier (@PolizeiTrier) November 14, 2024

Beweise am Tatort sichern: Sichere mit uns Beweise an einem Tatort und lerne die Möglichkeiten der modernen Kriminaltechnik kennen.

Aktenzeichen XY – gelöst: Im Jahr 2007 ereignet sich in der Eifel eines der größten Ermittlungsverfahren im Bereich der Sexualstraftaten, welches im Anschluss Gegenstand der bekannten Fernsehserie „Aktenzeichen XY – ungelöst“ wurde. Hast du das Zeug zum Kriminalbeamten und bist in der Lage, den Fall zu lösen? Werde Teil unseres Teams und finde es heraus.

Darüber hinaus wird unsere Einstellungsberatung vor Ort umfassend über das Bachelorstudium Polizeidienst und die beiden neuen Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei informieren.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist unter: https://s.rlp.de/1jvGs6N möglich.