Karnevalisten verleihen Literaturkritiker Scheck den „Saumagen-Orden“

Schifferstädter Karnevalisten sehen in Denis Scheck einen mutigen Literaturkritiker und einen kulinarischen Genießer. Das wollen sie belohnen.

SCHIFFERSTADT/KÖLN. Einer der bekanntesten Literaturkritiker Deutschlands, Denis Scheck, bekommt den pfälzischen «Saumagen-Orden». Laut der zuständigen Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft «Schlotte» in Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis liegt es ihm am Herzen, «den guten und lesenswerten Büchern Aufmerksamkeit zu sichern».

Das tue er mit Mut, ohne Ressentiments und mit sehr viel Humor. «Aber auch als Journalist und Autor hat Denis Scheck in seinen eigenen – oft kulinarisch angehauchten – Werken erkennen lassen, dass er als gebürtiger Schwabe ein Genießer ist und daher auch unseren Pfälzer Saumagen, in diesem Fall den essbaren, schätzen wird», hieß es weiter.

Die Auszeichnung, eine nicht essbare, aus Rosenquarz geformte Nachbildung des Pfälzer Nationalgerichts, werde Scheck am 28. Januar 2025 in Schifferstadt überreicht. Der in Köln lebende Literaturkritiker, Journalist, Autor und Übersetzer freue sich sehr. Die Laudatio übernehme ein früherer Gewinner des Ordens, der Medienunternehmer Helmut Markwort.

Illustre Reihe früherer Preisträger

Der «Saumagen-Orden» wird jährlich verliehen. Erster Träger war 1992 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) – der gebürtige Pfälzer machte den Saumagen international bekannt. Das Gericht besteht unter anderem aus Schweinebrät und Kartoffeln. Geehrt wurden auch unter anderem Fußball-Legende Fritz Walter, die früheren rheinland-pfälzischen Regierungschefs Malu Dreyer, Kurt Beck (beide SPD) und Bernhard Vogel (CDU) sowie Sänger Gunther Emmerlich. (Quelle: dpa)