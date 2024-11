Unterstützung für Lebenshilfe Trier: Spende von 25.000 Euro für neues Fahrzeug

TRIER. JTI (Japan Tobacco International) übergab der Lebenshilfe Trier eine Spende in Höhe von 25.000 Euro. Peter Kilburg, JTI Werksleiter, überreichte die Spende vergangenen Dienstag persönlich im Lebenshilfe Wohnhaus in der Schützenstraße in Trier an Heiko Reppich, Vorstand des Lebenshilfe Trier e. V., und zeigte sich beeindruckt vom Engagement und der wichtigen Arbeit des Vereins sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.

„Die Lebenshilfe Trier leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft, und wir sind stolz darauf, als Unternehmen regelmäßig zur Unterstützung beitragen zu können. Die tägliche Arbeit der Lebenshilfe Trier und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für die Angehörigen von unschätzbarem Wert“, so Kilburg.

Die Spendensumme wird die Lebenshilfe Trier nutzen, um ein dringend benötigtes neues Fahrzeug für die insgesamt 44 Bewohnerinnen und Bewohner anzuschaffen. Neben dem Hauptstandort in der Schützenstraße gibt es drei Außenwohngruppen im Stadtgebiet, darunter die neue Außenwohngruppe Filsch mit acht Bewohnern. Der bisherige Bus der Einrichtung kam nach 14 Jahren intensiver Nutzung nicht mehr über den TÜV. Daher ist die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner seit April eingeschränkt. Doch gerade Mobilität ist für die Menschen im Bereich Wohnhaus Schützenstraße eine zentrale Voraussetzung für ihre Teilhabe an der Gesellschaft. Das Fahrzeug wird sowohl für Freizeitaktivitäten, aber auch Arztbesuche oder Besorgungen genutzt und ist damit eine wichtige Unterstützung zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Als Dankeschön wurde ein selbstgemaltes Bild an Peter Kilburg überreicht. Das Bild zeigt den neuen Bus. Gemalt wurde es von Klaus Scheuer, der langjähriger Bewohner des Wohnhauses ist. Als Künstler zeichnet ihn seine ganz besondere Maltechnik aus: Auf Grund seiner schweren Mehrfachbeeinträchtigung malt er seine Kunstwerke mit dem Mund.

„Dank der großzügigen Spende von JTI kann das Wohnhaus Schützenstraße einen dringend benötigten Bus anschaffen. Dieses Fahrzeug wird die Mobilität unserer Bewohnerinnen und Bewohner erheblich verbessern und ihnen eine größere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen“, sagt Heiko Reppich, Vorstand der Lebenshilfe Trier. „Ihre Hilfe zeigt, dass Sie unsere Vision von Inklusion und Selbstbestimmung teilen und unsere Arbeit wertschätzen. Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag dazu, dass Menschen mit Behinderung an einem selbstbestimmten Leben teilhaben können.“

Die Lebenshilfe Trier bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, ein möglichst selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Das Angebot umfasst alle Altersgruppen: angefangen bei den Kindern in zwei integrativen Kindertagesstätten, über die Begleitung von Jugendlichen im Familienentlastenden Dienst bis hin zu den erwachsenen Menschen mit Behinderung in einer Tagesförderstätte und in verschiedenen Wohnangeboten. Das Wohnhaus Schützenstraße bietet Menschen mit Behinderung insgesamt, inklusive der Außenwohngruppen, 44 Plätze sowie zehn Plätze in einer heilpädagogischen Tagesgruppe. (Quelle: Lebenshilfe Trier e. V.)