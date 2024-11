Vulkaneifel: Böller in Umkleidekabine und Briefkasten geworfen – Polizei sucht Zeugen

GILLENFELD. Wie die Polizei Daun mitteilt, wurden am Abend des 31.10.2024 an der Realschule Gillenfeld zwei Sachbeschädigungen begangen.

Jemand hatte Böller in den Umkleidebereich der Sporthalle geworfen, wodurch die Brandschutztür beschädigt wurde. Der Zugang zur Sporthalle war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen, da auf dem angrenzenden Sportplatz ein Training stattfand und die Mannschaften die Duschen und Umkleideräume der Schule nutzen.

Außerdem ist vermutlich am selben Abend ein Böller in den Briefkasten der Schule geworfen worden, welcher dadurch ebenso beschädigt wurde. Es konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, die Polizei ist jedoch noch auf weitere Hinweise angewiesen. Mitteilungen bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 96260.