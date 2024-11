Berufsorientierung im ÜAZ Wittlich: Schüler bauen ihr eigenes Longboard

WITTLICH. In der zweiten Woche der Herbstferien fand das Mitmachprojekt „Senkrechtstarter“ im ÜAZ-Wittlich erneut mit großem Erfolg statt. Die Maßnahme zur außerschulischen Berufsorientierung, die seit 2017 in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau organisiert wird, bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene handwerkliche Berufe zu erhalten und berufsfeldtypische Tätigkeiten kennenzulernen.

Teilnehmen können junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Wie in den vergangenen Jahren stieß das Projekt auf große Zustimmung und reges Interesse und war mit zehn „Senkrechtstartern“ vollständig ausgebucht. Ziel des Projekts ist es, dem Nachwuchs, ergänzend zu den Berufsorientierungskonzepten der Schulen, praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen, neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu eröffnen und sie mit der Vielfalt der Handwerksberufe vertraut zu machen.

In den Fachbereichen Holz-, Metall- und Farbtechnik können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre handwerklichen Fähigkeiten in praxisnahen Projekten erproben und praktische Erfahrungen sammeln. Bei der Arbeit mit verschiedenen Werkzeugen und Materialien erfahren sie Schritte der handwerklichen Fertigung; sie finden heraus, was ihnen Spaß macht und wo ihre beruflichen Interessen, Fähigkeiten und Stärken liegen. Unter Anleitung erfahrener Fachkräfte lernen sie, Holz für das Longboard zu bearbeiten, Metallteile anzupassen und das Board individuell zu gestalten.

Am Ende der Woche erzählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert von den gewonnenen Erfahrungen und freuen sich über die Möglichkeit, ihre selbst gestalteten Longboards mit nach Hause zu nehmen. Einigen „Senkrechtstartern“ zeigte die Woche neue Wege in ihrer Berufsorientierung auf, indem sie ihre Neigungen in verschiedenen Handwerksbereichen erkennen konnten.

„Wir freuen uns, dass das Projekt auch dieses Jahr wieder so erfolgreich verlaufen ist“, sagt Pia Debald, die Projektleiterin des ÜAZ-Wittlich. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie begeistert die Jugendlichen von den praktischen Arbeiten sind und welche Fortschritte sie in kurzer Zeit machen.“

Wer sich an zukünftigen Aktionen beteiligen möchte, kann sich gerne bei Pia Debald, Bereichsleitung Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, 06571 9787-17, [email protected] melden. (Quelle:

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)