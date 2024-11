Geröll auf Fahrbahn: 17-jähriger Biker im Saarland bei Sturz schwerverletzt

WADERN. Ein 17-jähriger, männliche Fahrer befuhr am gestrigen Montagabend, gegen 21.15 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad (125ccm) die L333 aus Richtung Limbach kommend in Fahrtrichtung Büschfeld. Hierbei übersah er auf der Fahrbahn befindliches Geröll (kleinere Felsbrocken) und versuchte auszuweichen.

Bei dem Ausweichmanöver geriet er ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Krad und rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus in Saarlouis behandelt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls können sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871-90010, richten. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)