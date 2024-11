Herausragende Leistung: CCL Label Trittenheim GmbH gewinnt Award als „Etikettendrucker des Jahres 2024“

TRITTENHEIM. Die CCL Label Trittenheim GmbH wurde am 24. Oktober 2024 in Berlin beim Druck- und Medienaward als „Etikettendrucker des Jahres“ ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen des 20. Druck- und Medienawards statt, der seit Jahren herausragende Leistungen in der Druckbranche würdigt.

Die CCL Label Trittenheim GmbH gehört zur kanadischen CCL Industries Inc., einem weltweit führenden Unternehmen für Etiketten und Verpackungslösungen mit 200 Standorten und über 26.000 Mitarbeitenden. Der Standort Trittenheim ist auf die Produktion von Etiketten für Wein, Champagner und Spirituosen spezialisiert. Zu den Kunden des Unternehmens zählen renommierte Marken wie Berentzen, Asbach, Mumm, Rotkäppchen und Ruinart.

„Wir sind stolz auf diese Anerkennung“, sagte Uwe Refflinghaus, Geschäftsführer der CCL Label Trittenheim GmbH. „Das ist ein Erfolg für unser Team, das kontinuierlich daran arbeitet, für unsere Kunden innovative Lösungen zu entwickeln.“

In Anbetracht der Nachfrage plant die CCL Label Trittenheim GmbH laut Unternehmensangaben, ihre Produktionskapazitäten auszubauen. „Wir haben die Grenzen unserer aktuellen Kapazitäten erreicht und arbeiten daran, die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden weiter zu verbessern und gleichzeitig die Qualität unserer Produkte zu steigern“, so Nadine Bender, Prokuristin bei CCL Label Trittenheim.

Durch die Auszeichnung und die geplanten Erweiterungen möchte das Unternehmen seine Position in der Region und innerhalb der Branche weiter stärken. Die CCL Label Trittenheim GmbH plant, auch in Zukunft Akzente in der Qualität und Innovation im Etikettendruck zu setzen.