BITBURG: Brand in Wohnhaus – Bewohner retten sich ins Freie

BITBURG. In Bitburg in der Eifel ist in einem Wohnhaus in der Brodenheckstraße Feuer ausgebrochen.

Alle Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei mit. Niemand sei verletzt worden. Wie das Feuer entstand, war zunächst unklar.

Nach ersten Erkenntnissen waren laut Mitteilung mindestens zwei Etagen des Hauses von dem Brand betroffen. Die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt die Schadenshöhe im niedrigen sechsstelligen Bereich.