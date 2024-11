Saarland: Körperverletzung und Beleidigung – Frauen geraten an Wurststand aneinander

BLIESKASTEL. Am 31.10.2024, gegen 21.05 Uhr, kam es auf der Halloweenveranstaltung auf dem Paradeplatz in Blieskastel zu einer Körperverletzung sowie Beleidigung zwischen zwei Frauen an einem Rostwurst-Verkaufsstand neben der Hauptbühne.

Nach Schilderung habe ein neutraler Zeuge die Situation geschlichtet und kann möglicherweise Angaben zum Tathergang machen. Dieser Mann und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Telefon: 06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)