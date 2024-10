Lkw-Kontrolle auf der A1: Sattelzugmaschine aus dem Verkehr gezogen

SALMTAL/A1. Bei einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier wurde am gestrigen Nachmittag eine Sattelzugmaschine aus Luxemburg mit technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten stoppten auf der Autobahn A1 bei Salmtal einen luxemburgischen Sattelzug, beladen mit 26 Tonnen Basalt. Bei der Kontrolle wurden von den Beamten im Display der Zugmaschine mehrere Warnhinweise auf technische Unregelmäßigkeiten an der Zugmaschine festgestellt.

Daher wurde die Zugmaschine von den Beamten zur KÜS-Prüfstelle in Schweich begleitet, wo eine genauere Untersuchung durch einen fachkundigen Prüfer vorgenommen wurde. Dabei wurden insgesamt 12 technische Mängel an der Sattelzugmaschine festgestellt, die im Endergebnis als gefährlich eingestuft wurden. Dabei wurden die Mängel an der Bremsanlage, der Bereifung, Beleuchtung und an Sicherheitssystemen festgestellt.

Aufgrund der festgestellten Mängel wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Die Zugmaschine wurde im Laufe des Nachmittags von dem verantwortlichen Unternehmen abschleppen gelassen und der Sattelanhänger mit dem Basalt wurde von einer Ersatzzugmaschine weitergeführt. Gegen Fahrer und Unternehmen wurde ein Bußverfahren eingeleitet.