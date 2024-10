Pilzparadies im Zeltinger Hof: Europa Miniköche Mosel auf kulinarischer Entdeckungstour

ZELTINGEN. Am vergangenen Wochenende hatten die Europa Miniköche Mosel erneut die Gelegenheit, ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen. Voller Begeisterung besuchten die Kinder das renommierte Restaurant Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig

Im Mittelpunkt dieses Besuchs stand die faszinierende Welt der Pilze. Nach einer spannenden Einführung in die Pilzkunde, bei der die jungen Teilnehmer viel über heimische Pilzarten und ihre Verwendung in der Küche lernten, ging es an den Herd. Unter der fachkundigen Anleitung des Küchenteams bereiteten die Miniköche ein köstliches Menü zu.

Auf der Speisekarte stand eine cremige Pilzrahmsuppe und als Hauptgang das delikate Saltimbocca vom Gockel, begleitet von knusprigen Rösti. Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei und lernten nicht nur, wie man die Zutaten richtig zubereitet, sondern auch die Bedeutung regionaler und saisonaler Produkte. Ein großer Dank geht an das gesamte Team des Zeltinger Hof, das diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat. Die Europa Miniköche Mosel freuen sich schon auf die nächsten kulinarischen Abenteuer!

Das Projekt Europa Miniköche Mosel gibt Kindern aus der Region die Möglichkeit, sich zusammen mit einer Auswahl an Restaurants, mit den Thema regionalen Lebensmitteln und gesunder Ernährung zu beschäftigen. Das Projekt, welches im Sommer 2023 in Zusammenarbeit mit der Moselregion Traben-Trarbach und dem Ferienland Bernkastel-Kues gestartet ist, erfreut sich großer Begeisterung – nicht nur bei unseren Miniköchen!